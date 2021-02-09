ВТБ: господдержка увеличила спрос на автокредиты в Челябинске на 20%

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За январь 2021 года ВТБ выдал в Челябинске более 250 автокредитов на сумму 200 млн рублей. Это на 20% по количеству и на 58% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, в рамках которой в Челябинске прошла каждая третья сделка.

В целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января превысила 40%.

- Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-ный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения, – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобилей – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно – в 6 раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тыс. рублей. При этом в Челябинске он составил 793 тыс. рублей, изменившись по сравнению с январем 2020 года на 34%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн).

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)