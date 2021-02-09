Длительный ремонт фасада Публичной библиотеки в Челябинске перерос в уголовное дело о мошенничестве

Ранее ремонт Публички перерос в уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Челябинске длительный ремонт Публичной библиотеки по госконтракту на 18,4 миллиона рублей перерос в уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время ведется расследование в отношении неустановленных лиц. Сумма ущерба, причиненного бюджету региона, уточняется. Об этом во вторник, 9 февраля, корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

— Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц, — рассказали в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

В декабре прошлого года в Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия по части 1 статьи 243 УК РФ. Речь также шла о здании универсальной научной библиотеки по госконтракту на сумму свыше 18,4 миллиона рублей. Надзорному органу тогда не понравилось качество используемых материалов и соответствие работ научно-проектной документации.

Фасад ремонтировал ООО ««Евразия-Сервис». Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Ремонтом Публички занималось ООО «Евразия-Сервис» с апреля 2019-го по июнь 2020 года. Компания приводила в порядок фасад здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

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