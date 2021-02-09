Эпидобстановка стабилизируется: в Челябинской области в феврале увеличат количество поездов дальнего следования

Несмотря на пандемию РЖД сохранили регулярные маршруты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На ЮУЖД со второй половины февраля увеличат количество поездов дальнего следования. Это стало возможно благодаря стабилизации эпидемической обстановки и частичному ослаблению коронавирусных ограничений в стране.

— Чтобы удовлетворить спрос людей, дочернее предприятие ОАО «РЖД» — АО «ФПК» — уже со второй половины февраля планирует постепенно увеличивать размер движения поездов дальнего следования по ряду направлений, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД. — В Челябинской области в расписание вернется поезд №689/690 Челябинск – Екатеринбург (с беспересадочными вагонами до Москвы), увеличат периодичность курсирования поезда №122/121 Оренбург – Екатеринбург. Чтобы обеспечить спрос на поездки в феврале и марте, назначат дополнительный поезд №181/182 Челябинск – Екатеринбург – Москва и поезд № 285/286 Челябинск – Москва.

Если спрос на поездки будет расти, в уже назначенные составы включат дополнительные вагоны или увеличат количество дополнительных поездов.

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