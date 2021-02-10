Отмена занятий в школах Челябинска 10 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

Отмена занятий в школах Челябинска 10 февраля 2021 года: не учатся начальные классы обоих смен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за морозов отменены занятия в школах Челябинска 10 февраля 2021 года. Рассказываем, кому не надо идти в школу.

— Отменяются занятия в школах с 1 по 4 класс первой и второй смены, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха опустилась до -28..-30 градусов. Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков -16..-18. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 6-11, днем 3-8 м/с.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Когда же закончатся морозы? В четверг и пятницу по ночам температура воздуха будет опускаться ниже -20. А уже с пятницы начнет теплеть — днем будет -8..-10 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru