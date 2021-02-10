В челябинской Гордуме рассказали, для чего понадобилось расширять Успенское кладбище

Успенское кладбище — самое большое в городе. Фото: google.com/maps

В Челябинске расширят на 13 Га территорию Успенского кладбища, которое в народе также называют Цинковое. Соответствующее решение приняла Гордума на комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.

— Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом кладбище. При этом участок останется в статусе «зеленой зоны» и зеленые насаждения не пострадают, — сообщили в Городской думе.

Захоронения будут производиться в прилегающем к кладбищу небольшом лесу.

Кладбище является муниципальным и до недавнего времени там запрещалось делать новые захоронения — только родственные, на существующих участках.

Успенское кладбище расположено в Курчатовском районе на Свердловском тракте, рядом с Цинковым заводом. Среди известных людей, погребенных там, — экс-губернатор Петр Сумин, скульптор Лев Головницкий.

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