Приговор бывшему вице-губернатору Андрею Косилову 10 февраля 2021 года: два года ограничения свободы

Косилов также выплатит более миллиона рублей пострадавшим Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня Аргаяшский районный суд огласил приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову. В июле 2019 года он устроил ДТП, в котором сильно пострадала студентка из Екатеринбурга Анастасия Вяткина.

В итоге бизнесмену назначили два года ограничения свободы. Помимо этого, в течение двух лет Косилов не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств. Также частично был удовлетворен иск потерпевших: семье Анастасии Вяткиной виновный должен выплатить миллион рублей, а второму водителю — 300 тыс. рублей. При том, что изначально заявлялись иски в 10 и 3 млн рублей соответственно.

Сам Косилов не считает себя виновным в той версии, которую утвердил суд. Что касается ограничения свободы, то новые правила жизни не являются для него чем-то проблемным.

— Ночами сплю. В ночные клубы ходил лет 40 назад, — прокомментировал Андрей Косилов. — Что касается ограничений, здесь установлен особый порядок. Если мне надо будет съездить на посевную, на ферму, на переговоры, закон дает мне право обратиться в соответствующие органы и получить это разрешение. Это не является большой проблемой, главное — соблюдать правила.

Напомним, громкая авария с участием Андрея Косилова произошла в июле 2019 года в Аргаяшском районе. Lexus бизнесмена обгонял попутный автомобиль, когда навстречу ехали молодые ребята в автомобиле Lada Vesta. Косилов начал возвращаться на свою полосу, но туда же двинулся и водитель легковушки. В результате автомобили столкнулись, тяжелее всего пришлось Анастасии Вяткиной, которая после аварии впала в кому. Она до сих проходит реабилитацию, только в январе этого года к девушке частично вернулась речь.

Косилов помогал пострадавшей финансово — он выплатил порядка 1,6 млн рублей, и это, кстати, стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении наказания в суде. Родители Анастасии не захотели мирно расходиться с бывшим чиновником. Их адвокаты потребовали с бизнесмена 13 млн рублей, но он считает эту сумму слишком завышенной. Да и свою вину в ДТП он признает частично, сетуя на то, что авария произошла на его полосе.

В августе и сентябре прошли заседания по делу о ДТП, которое затянулось еще сильнее из-за дополнительно назначенных экспертиз. В январе 2021 года прошли прения сторон, тогда же Косилов выступил со своим последним словом.

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