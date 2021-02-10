Клиенты Райффайзенбанка на 50% чаще выбирали цифровые каналы поддержки в 2020 году

Розничные клиенты Райффайзенбанка активно используют чаты для решения повседневных задач. Чат-каналы в мобильном и онлайн-банке, на сайте и в мессенджерах предпочитают 44% клиентов — физических лиц, четверть клиентов в сегменте МСБ (27%) и треть — в сегменте Премиум (32%). Чаты для корпоративных клиентов появились во втором квартале 2020 года, и к 2021 году их доля в общем объеме коммуникаций с банком выросла до 20%.

Вместе с популярностью чат-каналов росла и точность автоматизации: за год на 50% увеличилось количество диалогов, завершенных полностью с помощью чат-бота, без привлечения человека. Этому способствовало внедрение и развитие механик обработки естественного языка с использованием технологий машинного обучения.

Переключение разговора на специалиста происходит по запросу «Оператор» в чате, или автоматически в зависимости от тематики вопроса, согласно внутренним политикам банка. Доля положительных оценок по итогам общения в неголосовых каналах превышает 90%, для диалогов, завершенных полностью ботом, она составляет свыше 80%.

Райффайзенбанк развивает чаты как формат дистанционной поддержки клиентов с 2017 года. Сейчас это платформа из 11 каналов, в число которых входят онлайн-банк и приложения для предпринимателей и физических лиц, официальный сайт банка, а также социальные сети и мессенджеры. В августе 2020 года Райффайзенбанк запустил голосового ассистента на горячей линии.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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