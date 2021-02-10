Завершены поиски челябинки с 1,5-годовалым сыном, пропавших по дороге из больницы Омска

По дороге Ольга Булавина познакомилась с дальнобойщиком. Фото: КП-Омск

27-летнюю челябинку Ольгу Булавину с 1,5-годовалым сыном Иваном нашли в Волгоградской области. Напомним, женщина сбежала из омской больницы в середине января. По дороге она познакомилась с местным дальнобойщиком и осталась у него, пишут наши коллеги КП-Омск.

— Женщину и ребенка нашли волгоградские полицейские. С ними все в порядке, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

Ольгу Булавина родом из Челябинской области, но до недавнего времени жила в Омске. 13 января девушка легла с малышом в больницу Омска, а 18 января исчезла. Сообщается, что женщина долгое время имела проблемы с запрещенными веществами и проходила реабилитацию в Сибири. Предполагалось, что она могла вернуться домой на Южный Урал. Добрались автостопом. Ее также искали в Курганской и Тюменской областях, по пути следования.

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