В Челябинске открылась выставка о трагических событиях Великой Отечественной войны «Без срока давности»

Фото: Организаторы выставки «Без срока давности»

В Челябинске 8 февраля открылась Всероссийская выставка «Без срока давности». Там собрали самые интересные документы о страшных событиях, которые коснулись мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Местом для открытия выставки выбрали Образовательный центр № 2 на улице Скульптора Головницкого. Школьники с большим интересом знакомятся с фотографиями и документами, а педагоги планируют проводить рядом с этими стендами классные часы.

— Выставки, подобные этой, открыты в 63 регионах страны, — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. — Это федеральный проект, акцент в котором сделан именно на архивные данные, на документы, объективные свидетельства, статистику, которые не оспорить.

Фото: Организаторы выставки «Без срока давности»

Выставку открыли 8 февраля, поскольку именно в это день в 1946 году Главный обвинитель от СССР Романд Руденко выступил с речью на Нюрнбергском процессе. Он впервые озвучил весь масштаб трагедии, произошедшей на территории Советского Союза.

— Эта выставка очень важна для нас, как для тылового региона, который не сталкивался со зверствами фашистских оккупантов против мирного населения, — рассказал председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Гуринович. — Эти архивные документы показывают и доказывают, какие страшные действия творили захватчики.

Фото: Организаторы выставки «Без срока давности»

Выставка разместилась в Образовательном центре временно. После ее перенесут в Следственное управление СКР по Челябинской области, а затем она может переехать и в другие организации, которые предоставят площадку.

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