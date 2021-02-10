В Магнитогорске умер от коронавируса врач-реаниматолог скорой помощи

Виктор Васильевич Карпенков, по словам родственников, не смог победить коронавирус. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

В Магнитогорске умер врач-реаниматолог станции скорой помощи Виктор Карпенков. Как сообщают его родственники в социальной сети, мужчина умер от COVID-19.

— 7 февраля перестало биться сердце любимого мужа самого лучшего папы и дедушки, замечательного человека, врача — реаниматолога станции скорой медицинской помощи Магнитогорска Карпенкова Виктора Васильевича, — сообщили его родственники. — COVID-19 забрал его у нас.

Прощание с врачом прошло сегодня, 10 февраля. Коллеги и пациенты очень тепло отозвались о Викторе Карпенкове.

— Виктор Васильевич был с нами как врач реанимации скорой помощи почти год назад, 19.02.2020 года, пытался спасти мою маму, безуспешно, через дверь я слышала, как он спокойно руководит своими более молодыми коллегами, как щедро делится своими знаниями и опытом, его внимания и тепла хватило и мне с отцом, — пишет Наталья Даньшова.

— Невозможно поверить, что ушел наш добрый, веселый, всегда спешащий на помощь, дядя Витя... сил выдержать это все семье!...спасал других...себя не смог, — пишет Мила Новицкая.

Виктор Карпенков в 1982 году окончил Челябинский государственный медицинский институт, педиатрия.

— Это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — пишут родственники.

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