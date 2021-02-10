На начальника полицейского райотдела в Магнитогорске завели уголовное дело

Начальник отдела полиции дал указание не заводить уголовное дело на свою знакомую Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Начальника отдела полиции одного из районов Магнитогорска подозревают в превышении полномочий. Возбуждено уголовное дело, сообщают в Следственном комитете.

— В апреле 2020 года подозреваемый незаконно приказал подчиненным не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую, — сообщили в СК по Челябинской области.

Мужчину задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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