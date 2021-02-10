Антимонопольная служба проверила цены на авиабилеты из Челябинска в Москву

Высоких расценок на перелет в Москву УФАС не обнаружило Фото: Андрей АБРАМОВ

Антимонопольная служба проверила стоимость билетов на перелеты из Челябинска в Москву. Напомним, челябинцы жаловались на драконовские расценки в январе этого года, после того как вместо «Аэрофлота» рейсы из Челябинска в Шереметьево начала выполнять авиакомпания «Россия». Как сообщила глава ведомства Анна Козлова, цен в 35-149 тысяч рублей не обнаружили.

— УФАС проверило информацию о невозможности купить авиабилеты по доступным ценам. Проверили сообщения в СМИ, письменные и устные жалобы от челябинцев, которые указывали стоимость на перелет от 35 до 149 тысяч рублей, — сообщила Анна Козлова.

Ведомство проверило цены, которые предлагают перевозчики, в день вылета, за месяц до вылета и за более длительный период, но таких огромных цен не обнаружило.

Кроме того, Анна Козлова сообщила, что в Челябинское УФАС обратилась с жалобой на рост тарифа на перевозку детей без сопровождения авиакомпания «Россия».

— В обращении указано, что за последние два года тариф вырос на 40% — с 745 рублей до 1060 рублей, — рассказала Анна Козлова.

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