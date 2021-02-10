Весной проезд в некоторых маршрутках подорожает на 3 рубля Фото: Андрей АБРАМОВ

С 13 марта 2021 года до 28 рублей поднимутся цены на проезд в нескольких маршрутках. Информацию о повышении на три рубля КП-Челябинск подтвердили в городском Управлении транспорта.

— Уведомления поступили от шести перевозчиков по семи маршрутам, — уточнили в Управлении.

До 28 рублей подорожает проезд в маршрутках № 10 «ЧМК — ЮУрГУ», № 39 «ЧТЗ — Чичерина», № 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово»; № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», № 78 «Академика Королева — Мамина»; № 86 «Мехколонна — поселок Шершни», № 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля».

С 1 марта поднялись цены на проезд в маршрутках № 22 «Александра Шмакова — Училище» до 28 рублей. На маршрутах № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» и № 32 «Солнечный берег — Мамина» стоимость повысится до 28 рублей 50 копеек.

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