В Челябинске сменился руководитель районного отдела полиции

Коллективу нового руководителя представил начальник УМВД России по Челябинску полковник полиции Сергей Миронов. Фото: УМВД России по Челябинску

Руководителем челябинского отдела полиции «Калининский» назначен подполковник Василий Горохов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску. Ранее он был начальником полиции отдела МВД по Копейску.

Василий Горохов родился в городе Республике Хакасия, в Абакане. Службу в органах начал в 2005 году в должности оперуполномоченного группы по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска УВД Копейска.

Коллективу нового руководителя представил лично начальник УМВД России по Челябинску полковник полиции Сергей Миронов.

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