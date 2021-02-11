В Челябинске сменился руководитель районного отдела полиции

Коллективу нового руководителя представил начальник УМВД России по Челябинску полковник полиции Сергей Миронов. Фото: УМВД России по Челябинску
Руководителем челябинского отдела полиции «Калининский» назначен подполковник Василий Горохов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску. Ранее он был начальником полиции отдела МВД по Копейску.
Василий Горохов родился в городе Республике Хакасия, в Абакане. Службу в органах начал в 2005 году в должности оперуполномоченного группы по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска УВД Копейска.
Коллективу нового руководителя представил лично начальник УМВД России по Челябинску полковник полиции Сергей Миронов.
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