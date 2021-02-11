В челябинском аэропорту высадили из самолета буйного пассажира

Стюардессам пришлось вызвать полицию буйному пассажиру Фото: Андрей АБРАМОВ

При посадке на рейс Москва-Челябинск 35-летний пьяный пассажир ругался матом, мешал другим пассажирам и бортпроводникам. Стюардессам пришлось вызвать полицию.

— Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете. Мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, — специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 тнадцати суток.

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