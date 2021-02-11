Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 11 февраля составляет 48 192 человека. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на утро 11 февраля составило 48 192 человек. Накануне диагноз поставили еще 263 южноуральцам, школьников среди них нет. Такие данные дает региональный минздрав. Лечение продолжают 7377 человек.

За прошедшие сутки выписаны 327 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 победили 38 912 южноуральцев.

Летальная статистика пополнилась еще 13 случаями. Непосредственно от коронавируса скончались семь пациентов, остальные — от сопутствующих заболеваний.

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