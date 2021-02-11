На трассе М-5 под Челябинском иномарка столкнулась с автобусом

Столкновение произошло, когда автобус пытался развернуться. Фото: instagram.com/crashautochel

ДТП произошло на трассе М-5 в Сосновском районе накануне вечером, 11 февраля. Столкнулись автобус Hyundai и иномарка KIA Rio. В аварии пострадали трое: погиб 22-летний пассажир KIA, еще двое обратились за медпомощью, характер их травм устанавливается.

— Водитель Hyundai разворачивался на 42-м километре, из-за чего столкнулся с движущимся попутно KIA Rio под управлением 30-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции также сообщили, что автобус не рейсовый, он используется для развозки рабочих. В момент ДТП пассажиров в салоне не было. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

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