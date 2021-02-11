Кинолог из Челябинской области подал в суд на колонию, чтобы вернуть свою служебную собаку

Кинолог купил собаку и вместе с ней нес службу в колонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кыштыме кинолог обратился в суд, чтобы вернуть свою служебную овчарку Боню. С 2017 года он служил в местной исправительной колонии №10. Боню купил в 2018 году и нес службу вместе с ней. В прошлом году кинолог уволился и хотел забрать собаку домой, но ему ее не отдали.

Во время суда выяснилось, что собаку передали другому старшему инструктору. И она продолжает службу с ним.

Дело закончилось тем, что в суде сторонам удалось договориться и Боня вернулась хозяину.

— Истец и ответчик — старший инструктор-кинолог заключили мировое соглашение, которым предусмотрено, что ответчик вернет истцу собаку и выплатит в счет возмещения судебных расходов, понесенных истцом по делу, 25 000 рублей. Судом мировое соглашение утверждено, производство по делу прекращено, — рассказали в пресс-службе Кыштымского городского суда.

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