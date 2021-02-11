В Челябинске будут судить бывших супругов за распространение «закладок»

Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело на 37-летнего челябинца и его 30-летней бывшей жены. Экс-супругов обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, в сентябре прошлого года они распространили 37 «закладок» с мефедроном в Калининском и Центральном районах Челябинска, суммарной массой около 20 граммов. После чего их задержала полиция. Приготовленные для сбыта «закладки» были изъяты.

— Кроме того, в ходе обыска по месту проживания женщины обнаружены наркотические средства в особо крупном размере — свыше 670 граммов, которые последняя собиралась сбыть в Челябинске, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Пока шло следствие обвиняемые были под стражей. Известно, что экс-супруги не судимы, не наркоманы, у них есть две дочери-двойняшки. По словам челябинцев, они стали распространять «закладки» из-за «тяжелого материального положения».

Максимальное наказание, которое им грозит, — до 15 лет тюрьмы.

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