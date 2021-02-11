Полицейские предупредили челябинцев об ответственности за участие в незаконных акциях

Полицейские особенно призывают родителей поговорить с детьми, рассказать им о последствиях участия в акциях и митингах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полицейским поступила информация, что штаб Навального готовит очередную акцию. Силовики напомнили, что такие флешмобы, акции, шествия — несанкционированные и будут пресекаться.

Какие наказания ждут участников акции?

За организацию незаконного мероприятия предусмотрены штраф, обязательные работы или арест до 15 суток — статья 20.2 КоАП РФ.

Также нарушением является призыв к участию в незаконном мероприятии. За это можно получить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток ареста — статья 20.2 часть 2 КоАП РФ. Если человек привлекается по этой статье повторно в течение 180 дней, может наступить уголовная ответственность, по статье 212.1 УК РФ. Тогда нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Также могут наказать за выход на дорогу во время шествия и создание препятствий движению транспорта по статье 267.1 УК РФ. Это может быть штраф или до двух лет лишения свободы. По этой статье в регионах уже возбуждены уголовные дела.

Полицейские призывают родителей поговорить с детьми, рассказать им о последствиях участия в акциях и митингах.

— Вовлечение взрослым человеком несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, в соответствии со статьей 151.2 УК РФ грозит виновному максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Силовики предупредили, что за на мероприятии будут задерживать участников «намеренно провоцирующих конфликтные ситуации» и направлять материалы в суды.

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