Абоненты Tele2 на Урале стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал предпочтения клиентов в выборе телефонов за 2020 год. Абоненты стали приобретать более дорогие модели смартфонов от 10 тысяч рублей с диагональю от 6 дюймов. Доля смартфонов среди всего оборудования на Урале достигла 76%, при этом прирост устройств с поддержкой 4G за год cоставил 11%.

Tele2 проанализировала абонентское оборудование, зарегистрированное в сети оператора в 2020 году. Доля смартфонов среди всех устройств составила 76% по России и столько же по Уралу. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. Tele2 также отмечает долю смартфонов больше среднего показателя по России в регионах Байкала и Дальнего Востока – 77%.

Фото: предоставлено Tele2

Прирост доли смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов в сети Tele2 за 2020 год составил около 10%, на Урале 4G-устройств стало больше на 11%.

Лидирующие позиции в сети оператора на Урале занимают смартфоны марок Samsung – 24%, Honor – 21%, Xiaomi – 14% и Apple – 11%. По цене покупатели все чаще выбирают смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Также растет популярность смартфонов с большим экраном. Год к году на Урале доля устройств с диагональю от 6 дюймов увеличилась на 19 п. п. до 36%.

Материал предоставлен компанией Tele2