Андрей Барышев проголосовал против принятия закона об ужесточении наказания за неповиновение «силовикам» на митингах

Сегодня, 10 февраля, в Государственной Думе был принят в третьем чтении законопроект № 1060689-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об усилении ответственности за нарушения при подготовке и проведении публичных мероприятий), который ужесточает административные наказания за сопротивление сотрудникам полиции, ФСБ и Росгвардии, а также увеличивает штрафы для организаторов и спонсоров протестных мероприятий.

Одним из немногих депутатов, который проголосовал против принятия данной инициативы, стал челябинский парламентарий Андрей Барышев.

Свою позицию он объяснил так:

— Мне в принципе не нравится сам «тренд», который подразумевает ограничение свободы слова, волеизъявления народа. Считаю, что граждане имеют право собираться на мирных шествиях, митингах, выражать свои мысли и не думать, что их за это накажут. Если люди разных поколений, социального статуса, вероисповедания тысячами выходят на улицы, значит, им есть что сказать. Это не маргиналы и не «пятая колонна», как пытаются представить некоторые политологи, а обычные люди, обеспокоенные ситуацией в стране. Очередное «затягивание гаек», увеличение штрафов, запугивания и угрозы ни к чему хорошему не приведут. Что заставляет народ выходить на митинги? Общее падение уровня жизни, благосостояния, ухудшение экономической ситуации, социальные потрясения… Я бы назвал эти массовые мероприятия и шествия коллективным инстинктом самосохранения. Это такой сигнал, который мирные люди подают власти в надежде на то, что она их услышит. И проблемы будут решаться, причем решаться в режиме диалога, а не противостояния. Я категорически против любых революций, бунтов и переворотов. Потому что это всегда большие потери, не только людских ресурсов, но и сточки зрения потери исторического времени. Ведь после катаклизмов требуется восстановить нормальный ход событий, вернуться к цивилизованному существованию. Я не думаю, что необходимо срочно ужесточать наказание и увеличивать штрафы для участников митингов и организаторов протестных акций, и что принятый закон станет по-настоящему действенной мерой. Более правильным и разумным, на мой взгляд, было бы сделать эти массовые мероприятия санкционированными и законными. Кстати, в ближайшее время я буду вносить свои предложения с поправками к закону о митингах.