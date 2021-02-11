Более двухсот пар Челябинской области поженятся в «зеркальную» дату 12.02.2021

В этом году такого количества регистраций за один день еще не было Фото: Валентина ВАГАНОВА

12 февраля 2021 года считается красивой датой, поскольку она «зеркальная». В связи с этим многие пары Челябинской области решили не упускать возможности и закрепить свой союз официально.

— На 12 февраля подано 215 заявлений по Челябинской области, 99 заявлений — по Челябинску, — рассказали в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области. — В этом году такого количества в один день еще не было.

Для сравнения, по пятницам в регионе обычно регистрируют порядка 50 пар. Плюс ко всему, в загсах теперь частично сняли ограничения. Например, можно пригласить любое количество гостей, конечно, если они поместятся в зале. Но социальную дистанцию никто не отменял, как и масочный режим.

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