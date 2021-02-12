Скоро все начнет таять, поэтому под балконами лучше не ходить. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды в области на грядущие выходные. В регионе ветрено, но в субботу резко потеплеет до +5°C.

В Челябинской области в пятницу, 12 февраля, будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -9… -14°C, на юге и крайнем западе до -2°C. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 3-8 м/с.

Ночью в субботу, 13 февраля, столбики термометров опустятся до -12… -17°C, на юге и крайнем западе -2… -7°C, а днем воздух прогреется до 0… +5°C, на севере до -3°C. Ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 14 февраля, согласно прогнозу, облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ночью температура -3… -8°C, днем -0… -5°C. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Челябинске в пятницу -10… -12°C днем, облачная погода с прояснением, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В субботу, 13 февраля, в Челябинске облачно с прояснением, преимущественно без осадков, ночью -14… -16°C, днем +1… -1°C. К вечеру столбики термометров опустятся и ночью в воскресенье, 14 февраля, будут колебаться в значениях -4… -6°C. Днем 0… -2°C. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют.

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