Дорожники за ночь вывезли с улиц Челябинске несколько тысяч тонн снега

Дорожники убирали и вывозили снег с улиц Челябинска всю ночь. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска
Дорожники отчитались о проделанной за ночь работе по уборке дорог Челябинска. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, с 11 на 12 февраля рабочие вывезли с улиц 4071 тонну снега.
— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 78 рабочих и 236 машин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Проводили механизированную очистку улиц, остановок общественного транспорта, тротуаров и прилотковой части от снега, подсыпали опасные участки противогололедными смесями.
Также ночью подрядчики обработали дорогу после выхода воды на улице Братьев Кашириных, 104.
В этом году в администрации Челябинска пересмотрели отношение к содержанию дорог. Порядок наводят на улицах теперь наводят пять подрядчиков.
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