Число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии приблизилось к 48,5 тысячи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 262 новых случая коронавируса. Среди зараженных пять школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 48 454. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 14 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 393 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 39 305 человек. Под присмотром врачей остаются 7 232 зараженных.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 21 февраля.

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