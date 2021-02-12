Вез на уроки 13 детей: школьный автобус попал в аварию на трассе в Челябинской области

По предварительным данным, дети в аварии не пострадали. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Челябинской области около 7:30 в пятницу, 12 февраля, школьный автобус столкнулся с автомобилем «Жигули» на дороге Долгодеревенское-Вахрушево. В момент аварии в автобусе ехали 13 детей. По предварительной информации, никто из них не пострадал. По факту ДТП прокуратурой организована проверка.

Школьный автобус направлялся из поселка Полянный в поселок Солнечный. Выезжая налево с второстепенной дороги, не уступил дорогу легковушке, двигавшейся по главной дороге, где совершил столкновение.

— В автобусе находились 13 несовершеннолетних, которые направлялись в Солнечную СОШ, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Дети осмотрены, отправлены в школу, по предварительным данным пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД в отношении водителя автобуса составили административный протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за невыполнение правил дорожного движения.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении школьных перевозок.

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