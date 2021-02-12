Безграничный таргетинг: Билайн Бизнес предоставил своим клиентам возможность запуска таргетированных SMS-рассылок на сети других операторов

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») представляет новый функционал для своей многоканальной рекламной платформы «Билайн.ПРОдвижение». Клиенты компании смогут одновременно рассылать таргетированные SMS-рассылки на сети других операторов связи. При этом пользователям не придется изучать дополнительные интерфейсы — все операции можно будет совершить с помощью привычного решения от Билайн Бизнес.

«Билайн.ПРОдвижение» — это многоканальная платформа по поиску клиентов для малого и среднего бизнеса на основе технологий больших данных. Она открывает компаниям, располагающим небольшим бюджетом, доступ к ключевым технологиям рекламного рынка. Платформа позволяет настраивать поиск целевой аудитории по 200 и более параметрам, чтобы находить новых клиентов и повышать конверсии от рекламных кампаний.

Таргетированные SMS-рассылки на сети других операторов связи с помощью «Билайн.ПРОдвижение» — это первое предложение подобного рода на российском рынке. Клиентам не придется тратить время на заключение договоров с другим оператором связи, а стоимость отправки SMS будет соответствовать публичной стоимости, установленной такими операторами. В Личном кабинете пользователи смогут найти данные о примерном количестве SMS-сообщений, которое планируется разослать в рамках рекламной кампании, с разбивкой на домашнюю сеть и сети других операторов. При этом детальная информация всегда будет доступна клиентам в агрегированном отчете.

Воспользоваться новым сервисом можно будет при минимальном бюджете на рекламную кампанию от 30 000 руб. с НДС, а также дополнительной оплате 3 000 руб. с НДС за право использования имени отправителя на сети других операторов. В рамках рекламной кампании бюджет на таргетированную рассылку SMS-сообщений будет распределен следующим образом: не менее 70% от бюджета на сеть Билайн, не более 30% на сети других операторов (в равной пропорции на каждого оператора).

Срок запуска рекламной кампании составляет 5 календарных дней.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

— Одно из ключевых конкурентных преимуществ малого и среднего бизнеса — это его гибкость и скорость принятия решений. Воспользовавшись новым функционалом платформы «Билайн.ПРОдвижение» компании смогут меньше времени тратить на заключение договоров и обучение работе в различных рекламных интерфейсах, сконцентрировавшись на основной задаче — донесении информации о своем продукте до целевой аудитории с помощью таргетированной SMS-рассылки абонентам нескольких операторов. Мы в Билайн уверены, что бизнес по достоинству оценит, как простоту и элегантность нашего решения, так и новые возможности, которые оно открывает.