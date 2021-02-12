Радуем любимых: обзор необычных презентов к весенним праздникам

Прямо сейчас челябинцы сбиваются с ног в поисках подарков для любимых. 14 Февраля, 23 Февраля, 8 Марта — в предпраздничной суматохе велик риск купить что-нибудь ненужное. Предлагаем остановиться, выдохнуть и зайти в бутик чая и кофе Gutenberg. Здесь знают секреты красивых, оригинальных, ароматных, вкусных и по-настоящему приятных подарков.

Подарки с любовью — так можно назвать волшебные наборы черного чая «Этна» и «Брусничный» в компании с невероятно вкусным нежным миндалем с корицей. Набор в плетеной корзинке, перевязанной красным бантом, станет настоящим романтичным подарком.

Для истинных ценителей натурального чая идеальным подарком станет чугунный чайник ручной работы. Внутри чайника находится заварочный фильтр, а сама внутренняя поверхность покрыта эмалью, которая защищает металл от ржавчины и препятствует возникновению металлического привкуса у напитка. Такой чайник долго сохраняет тепло и ярко раскрывает вкус и аромат чая. Чугунная подставка станет прекрасным дополнением к чайнику и сохранит поверхность стола от нагревания.

А поклонников вкусовой феерии можно порадовать набором крема-меда с натуральными ингредиентами и различными вкусами: малина-земляника, киви, манго, черника, кедровый орех, вишня, апельсин или облепиха. Вкусовые качества такого крем-меда поистине уникальны: он буквально тает во рту, оставляя яркое послевкусие ягод или фруктов.

В бутике чая и кофе Gutenberg вы также сможете выбрать уникальные виды шоколада ручной работы, оформить различные подарочные наборы чая, кофе и шоколада, исходя из собственных пожеланий, или приобрести заварочные чайники из чугуна или глины разных форм и расцветок.

Выбирайте подарки с любовью на сайте или приходите по адресам: ул.Энгельса, 63, пр.Победы, 325 (ТК «Прииск», цокольный этаж). Следите за новостями в Instagram.

Партнерский материал.