Пройдет ли «Лыжня России 2021» в Челябинске: организаторы дали официальный комментарий

На старт "Лыжни России - 2021" в Челябинске выйдут и дети и взрослые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всю неделю на Южном Урале стояли трескучие морозы. «КП» выяснила, пройдет ли «Лыжня России 2021». Как обещают синоптики, суровые морозы начинают отступать. Холодная неделя, когда градусник термометра опускался в Челябинске ниже 25 градусов, заканчивается резким потеплением. Это только на руку участникам традиционных уже 39-х по счету Всероссийских массовых стартов «Лыжня России».

— Массовый забег для всех желающих пройдет 13 февраля на территории лесопарковой зоны за МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной», — сообщили организаторы — спортуправление города.

Начало массовых забегов и торжественное открытие в 11:00 (регистрация в стартовом городке на входе в стадион с 9:00 до 11:00). Старты забегов по районам пройдут с 11:10 до 12:40.

Погода пожалела участников: синоптики обещают к 11 утра потепление до -4, а к двум часам дня столбик термометра поднимется до нуля. Погода для лыжников и любителей активного отдыха самая комфортная!

На финише каждому участнику, который имеет нагрудный номер, подарят фирменную шапочку «Лыжня России-2021». В каждом из забегов наградят самого юного и самого пожилого участника.

Старты «Лыжни России» пройдут и в во всех крупных городах Челябинской области — Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Кыштыме, Озерске, Копейске, Чебаркуле, Коркино. Всего в более, чем 40 муниципалитетах Южного Урала. В прежние годы в забегах участвовали более 20 тысяч южноуральцев.

КСТАТИ

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным санитарным врачом РФ.

При входе у всех участников измерят температуру. Вход в санитарных масках.

Расписание массовых забегов «Лыжня России-2021» в Челябинске (стадион им. Елесиной)

09:00 – 11:00 регистрация участников массовых забегов

11:10 - старт 1-го забега команды Курчатовского района

11:20 - старт 2-го забега команды Курчатовского района

11:30 – старт 1-го забега команды Калининского района

11:40 – старт 2-го забега команды Калининского района

11:50 - старт 1-го забега команды Ленинского района

12:00 - старт 2-го забега команды Ленинского района

12:10 старт команды Центрального района

12:20 – старт команды Советского района

12:30 – старт команды Металлургического района

12:40 – старт команды Тракторозаводского района

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