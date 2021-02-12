Почти половина россиян не планируют страховать здоровье в путешествиях

Райффайзенбанк выяснил, что 42% россиян не планируют страховать здоровье в путешествиях в 2021 году. Однако 58% жителей крупных городов намерены застраховать подобные риски, показал опрос. Каждый третий респондент хотел бы отправиться за рубеж, однако большинство сейчас рассматривают путешествия по России.

Главной причиной отказаться от страховки участники опроса назвали отсутствие рисков — так считают 41% россиян, не страхующих здоровье в путешествиях. Еще 34% заявили, что у них нет для этого свободных денежных средств, а 11% уже застрахованы. При этом каждый десятый участник опроса просто не знал о наличии такой возможности.

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