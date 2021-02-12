«Фортум» накажут за сокрытие данных о загрязнении озера в Челябинской области турбинным маслом

Аварийная утечка топлива произошла на Аргаяшской ТЭЦ. Фото: Fortum.ru

Компанию «Фортум» накажут за сокрытие данных о загрязнении озера Улагач в Челябинской области нефтепродуктами. Турбинное масло попало в водоем рыбохозяйственного назначения в результате аварийной утечки в филиале предприятия — на Аргаяшской ТЭЦ. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Турбинное масло из котлотурбинного цеха через технологический сбросной канал станции попало в озеро Улагач 20 января. В итоге допустимый объем загрязняющих веществ для электростанции вырос в несколько раз.

— Превышение по нефтепродуктам, если сравнивать с разрешением на сброс загрязняющих веществ в водный объект для электростанции, в озеро Улагач составило от 9,3 раз до 26,8 раз, — рассказала Наталья Мамаева. — В связи с действиями ПАО «Фортум», выразившимися в сокрытии, умышленном искажении, несвоевременном сообщении полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об их источниках загрязнения и иного вредного воздействия, в отношении предприятия возбуждено административное дело по статье 8.5 КоАП РФ.

На технического директора и начальника котлотурбинного цеха Аргаяшской ТЭЦ завели административные дела за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по охране водных объектов по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. ИХ по существу рассмотрит уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

— Генеральному директору ПАО «Фортум» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц, — добавила Наталья Мамаева.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в Челябинской природоохранной прокуратуре.

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