Челябинской области перезахоронили солдата, погибшего в ожесточенных боях с фашистами 78 лет назад

Дмитрия Игнатова похоронили на городском кладбище «Сорочья гора». Фото: Максим Пекарский/vk.com

В Златоусте с почестями перезахоронили останки красноармейца Дмитрия Игнатова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года его призвали на фронт и направили в 118-ю стрелковую дивизию.

— Дома остались жена и четыре дочки. А через год семья получила известие, что он пропал без вести во время боев под Тверью, — рассказал глава администрации Златоуста Максим Пекарский.

Согласно архивным документам, в это время его подразделение вело ожесточенные бои с фашистскими захватчиками в Зубцовском районе Тверской области. Прошлым летом останки бойца нашли поисковики. Установить личность удалось благодаря сохранившемуся смертному медальону, спрятанному в гильзу от немецкой винтовки.

Дмитрия Игнатова опознали благодаря медальону. Фото: Максим Пекарский/vk.com

— Ценная находка была обмотана в плотный материал не пропускающий влагу, который и обеспечил ее сохранность, — объяснили в пресс-службе ФСБ по Челябинской области.

Удалось найти родных. Оказалось, две его дочери живы и до сих пор проживают в Златоусте. Так, спустя почти 80 лет он вернулся домой. Дмитрия Игнатова похоронили на городском кладбище «Сорочья гора».

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