Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина взяла бронзу чемпионата мира

Ольга Фаткулина показала результат 37,45 сек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинка Ольга Фаткулина стала бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 метров. Челябинка показала результат 37,45 сек., уступив Фемке Кок из Нидерландов (серебро) и соотечественнице Ангелине Голиковой (золото).
— Ольга одна из наших главных олимпийских надежд, звезда южноуральского и российского спорта. Очень рад, что ей в очередной раз удалось завоевать медаль чемпионата мира. Искренне поздравляю спортсменку, ее тренера и всех южноуральцев с этим значимым достижением, — прокомментировал успешное выступление спортсменки исполняющий обязанности Министра спорта Челябинской области Максим Соколов.
Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи подтвердила, что является одной из сильнейших конькобежек мира на спринтерских дистанциях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru