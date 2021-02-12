Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина взяла бронзу чемпионата мира

Ольга Фаткулина показала результат 37,45 сек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинка Ольга Фаткулина стала бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 метров. Челябинка показала результат 37,45 сек., уступив Фемке Кок из Нидерландов (серебро) и соотечественнице Ангелине Голиковой (золото).

— Ольга одна из наших главных олимпийских надежд, звезда южноуральского и российского спорта. Очень рад, что ей в очередной раз удалось завоевать медаль чемпионата мира. Искренне поздравляю спортсменку, ее тренера и всех южноуральцев с этим значимым достижением, — прокомментировал успешное выступление спортсменки исполняющий обязанности Министра спорта Челябинской области Максим Соколов.

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи подтвердила, что является одной из сильнейших конькобежек мира на спринтерских дистанциях.

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