В Челябинской области под колесами грузового поезда погиб мужчина

ЧП произошло в Чебаркуле.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области под грузовой поезд попал мужчина. Смертельную травму он получил на четвертом пути железнодорожной станции Чебаркуль. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
ЧП произошло 12 февраля. По уточненным данным, мужчина родом из Чебаркуля. Что стало причиной трагедии, предстоит установить специалистам.
— По факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции организована проверка, — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. — С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал транспортный прокурор.
Транспортная прокуратура даст оценку соответствию технического оснащения станции требованиям законодательства, соблюдению сотрудниками ОАО «РЖД» требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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