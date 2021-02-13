В Челябинской области под колесами грузового поезда погиб мужчина

ЧП произошло в Чебаркуле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области под грузовой поезд попал мужчина. Смертельную травму он получил на четвертом пути железнодорожной станции Чебаркуль. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло 12 февраля. По уточненным данным, мужчина родом из Чебаркуля. Что стало причиной трагедии, предстоит установить специалистам.

— По факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции организована проверка, — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. — С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал транспортный прокурор.

Транспортная прокуратура даст оценку соответствию технического оснащения станции требованиям законодательства, соблюдению сотрудниками ОАО «РЖД» требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru