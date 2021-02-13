13-летняя флейтистка из Челябинска стала стажером известного в России симфонического оркестра

Полина Гордеева стала стажером симфонического оркестра. Фото: предоставлено пресс-службой управления культуры администрации Челябинска

13-летняя флейтиска Полина Гордеева из Челябинска стала стажером известного в России юношеского симфонического оркестра, созданного Юрием Башметом в 2012 году. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

— По итогам финального прослушивания ученица детской школы искусств №1 Полина Гордеева, занимающаяся в классе Юлии Полуротовой, прошла в стажерскую группу флейт, — уточнили в управлении культуры. — Оркестр сформирован на основе конкурса исполнителей классической музыки.

В прослушивании участвовали студенты музыкальных институтов, ученики детских музыкальных школ, школ искусств и училищ. Из возраст — от 10 лет до 21 года.

За время существования оркестр Юрия Башмета выступил с концертами в 10 российских регионах и 9 странах мира, принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских Игр и церемонии открытия ЧМ по футболу в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru