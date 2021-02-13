Новые случаи заражения в Челябинской области регистрируют каждый день. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 260 новых случаев коронавируса. Среди зараженных шесть школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 48 714. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 12 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались восемь пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 502 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 39 807 человек. Под присмотром врачей остаются 6 978 зараженных.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 21 февраля.

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