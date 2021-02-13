Сокращением 200 работников на ЮУЖД заинтересовалась прокуратура

Прокуратура встала на защиту людей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинская транспортная прокуратура проверит исполнение трудового законодательства на предприятиях ОАО «РЖД». Поводом для интереса надзорного органа стала информация в СМИ о запланированном в апреле 2021 года сокращении около 200 сотрудников.

— Установлено, что в путевой машинной станции № 176 из 75 человек, подлежащих сокращению, 17 работников не согласились с переводом на другую должность, — сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. — В путевой машинной станции № 42 — из 67 человек, подлежащих сокращению, 22 работника свое согласие на перевод на другую должность не дали.

Чтобы не допустить нарушение трудовых прав людей, руководителям станций транспортным прокурором объявлены предостережения.

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