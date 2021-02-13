В Челябинской области бесплатное тестирование на коронавирус 14 февраля организуют в семи городах

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области продолжают бесплатно тестировать людей на коронавирус в торгово-развлекательных комплексах. Текущие выходные — не исключение. Анализ ПЦР-методом можно сдать в строго отведенное время. Для тех, кто хотел проверить свое здоровье, но не успел сегодня, публикуем адреса работы «кабинетов» 14 февраля.

В минздраве Челябинской области предупреждают, что с собой необходимо взять паспорт и медицинский полис. За два часа до тестирования рекомендуют воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

— Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию, — добавляют в ведомстве.

Сдать анализ 14 февраля в Челябинской области можно в десяти ТРК в семи городах. Больше всего точек для тестирования организовано в Челябинске — их четыре.

Челябинск:

ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.

ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.

Копейск:

ТК «Слава»: с 10:00 до 13:00.

Кыштым:

ТК «Радуга»: с 9:00 до 11:00.

Миасс:

ТК «Слон»: с 12:00 до 15:00.

Пласт:

ТК «Раздолье»: с 10:00 до 14:00.

Сатка:

ТК «Факел»: с 11:00 до 13:00.

Южноуральск:

ТК «Южный»: с 10:00 до 12:00.

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