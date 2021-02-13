В Челябинске устранили коммунальную аварию, оставившую без воды пять многоэтажек

Такие фотографии сделали житель дома по улице Братьев Кашириных, 118, до двора которого дошла вода. Фото: chelyab_news / Instagram.com

В Калининском районе Челябинска устранили коммунальную аварию, из-за которой затопило сразу несколько дворов и жители пяти многоэтажек остались без воды.

— Повреждение на водоводе устранено, выполнено переподключение жилых домов, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — В настоящее время все отключенные дома с водой. Продолжается устранение последствий выхода воды.

ЧП произошло в субботу, 13 февраля. Произошел порыв чугунного водовода по улице 40-летия Победы, из-за чего холодная вода вышла на поверхность. Жидкость коричневого цвета растеклась по внутридворовым проездам, и, судя по фотографиям с места ЧП, глубина луж была приличная.

Для людей организовали подвоз воды. Ликвидацией аварии занимались специалисты МУП «ПОВВ».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru