В челябинском роддоме при странных обстоятельствах умер новорожденный

Следовали выясняют, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском областном перинатальном центре на улице Воровского умер новорожденный. Обстоятельства и причины смерти ребенка устанавливают следователи.

Трагедия произошла в пятницу, 12 февраля. Новорожденный находился в палате с матерью. Без признаков жизни его обнаружили утром. По предварительным данным, ребенок задохнулся.

Как стало известно КП-Челябинск из собственных источников, в настоящее время по данному факту проводится проверка. В учреждении все палаты находятся под видеонаблюдением, записи с камер помогут установить следователям, при каких обстоятельствах произошла трагедия.

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