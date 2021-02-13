В челябинском роддоме при странных обстоятельствах умер новорожденный

Следовали выясняют, при каких обстоятельствах произошла трагедия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В челябинском областном перинатальном центре на улице Воровского умер новорожденный. Обстоятельства и причины смерти ребенка устанавливают следователи.
Трагедия произошла в пятницу, 12 февраля. Новорожденный находился в палате с матерью. Без признаков жизни его обнаружили утром. По предварительным данным, ребенок задохнулся.
Как стало известно КП-Челябинск из собственных источников, в настоящее время по данному факту проводится проверка. В учреждении все палаты находятся под видеонаблюдением, записи с камер помогут установить следователям, при каких обстоятельствах произошла трагедия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru