В центре Челябинска в столкновении маршрутки с «семеркой» пострадал один человек

Пассажиры маршрутки остались целы. Фото: Я выхожу Челябинск / t-me.org

В Челябинске утром в субботу, 13 февраля, столкнулись автобус и ВАЗ-2107. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина с улицей Володарского. Пассажиры маршрутного такси отделались испугом, а водителю легковушки потребовалась помощь медиков.

Авария произошла около 11:14 в районе дома №32 по улице Володарского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за рулем маршрутки находился 32-летний водитель, «семеркой» управлял 22-летний молодой человек. В результате ДТП последнему потребовалась помощь медиков.

— Причины, обстоятельства аварии и состояние пострадавшего уточняются, — добавили в полицейском главке.

Очевидцы сообщают, что маршрутное такси двигалось по маршруту №86. В салоне в момент ДТП были пассажиры.

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