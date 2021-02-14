Число победивших коронавирус южноуральцев перевалило за 40 тысяч

Все больше южноуральцев выписываются из больниц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у еще 261 человека. Всего в регионе 48975 случаев COVID-19, сообщает региональный минздрав.

Из больниц выписали 475 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались — 40 282 человека. В Челябинской области умерли 15 человек с коронавирусом: девять — от COVID-19, шесть — от других причин.

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