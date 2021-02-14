В Челябинской области машина влетела в бетонное ограждение, водитель погиб

Водитель погиб на месте. Фото: скриншот видео ЧП Златоуст/vk.com

Вчера, 13 февраля в 22:40 в Златоусте в аварии погиб местный житель. Он на скорости врезался в бетонное ограждение, сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области.

— По предварительным данным, возле дома №2 по улице 40 лет Победы 36-летний водитель ВАЗ-2111 при движении на спуске не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, — сообщили в пресс-службе ведомтсва. — Мужчина скончался на месте от полученных травм.

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