Погода в Челябинске на неделю 15-21 февраля: сколько продержится тепло

Тепло в Челябинске не задержится Фото: "КП" Архив

Сегодня в Челябинске очередное потепление — днем температура поднимется до +1 градуса. Но уже в понедельник, 15 февраля, снова похолодает. Смотрим, какую погоду обещают синоптики на неделю 15-21 февраля.

Челябинский гидрометцентр сообщает, что сегодня в городе может пойти мокрый снег. Завтра, 15 февраля, небольшие осадки сохранятся. Температура воздуха ночью -11…-13, днем -8…-10 градусов. Ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/c.

Недельный прогноз составляется на основе средних данных за последние 10 лет. «Гисметео» прогнозирует, что всю неделю в Челябинске будет около -18 градусов, к выходным пойдет снег.

Синоптики «Яндекс. Погода» называют примерно такую же температуру -14…17 градусов. С четверга, 18 февраля, будет идти небольшой снег.

Аналогичный прогноз дает World-weather: уже со вторника будет прохладно -16…18 градусов днем, ночью — 22-25.

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