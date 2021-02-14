Челябинская область в топе самых любвеобильных регионов

Любовь - катализатор добрых дел, считают в областном перинатальном центре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинская область попала в число самых любвеобильных регионов. По данным регионального минздрава, в прошлом году в регионе появились на свет 32 тысячи младенцев — 90 новых жителей региона в сутки. В сентябре 2020 года область вошла в список субъектов, показавших максимальный прирост рождаемости.

— Любовь — это поставщик нашей работы, — говорит главный врач областного перинатального центра Оксана Любавина. — А после рождения маленького чуда, очень интересные демонстрации любви и благодарности происходят под нашими окнами.

Как рассказала Оксана Любавина, рисунки на асфальте постепенно выходят из моды. Все чаще счастливые отцы устраивают выступления творческих коллективов, иногда даже приглашают оркестры и ансамбли. Были даже случаи, когда в перинатальный центр приезжали мужчины на белых лошадях.

— Мы всегда идем на встречу таким уличным флешмобам, заранее все согласовываем. Получаются общие минуты радости, когда все выглядывают в окна: персонал, пациентки, ну и та самая — одна единственная из них, — говорит Оксана Любавина.

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