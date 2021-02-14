В Челябинской области и в Кургане произошла утечка топлива на железной дороге

Утечка произошла на станции Бердяуш и Курган. Фото: Google Maps

Сегодня, 14 февраля, на станциях Бердяуш в Челябинской области и Курган обнаружена течь деэмульгатора и дизельного топлива в вагонах-цистернах грузовых поездов. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

— Течь устранена. Вред окружающей среде не причинен. Обстоятельства происшествия и причины устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

На места происшествия выехали транспортные прокуроры, которые проверят соблюдение правил по перевозке опасных грузов.

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