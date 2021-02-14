В Челябинске за год спасли 6 000 сердец

С фразой «Сердцу не прикажешь» кардиохирургии Челябинска могут смело поспорить Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше 6000 спасенных сердец за прошедший год насчитали в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Об этом рассказали в региональном минздраве.

— Самому маленькому прооперированному пациенту был всего один день, а самому взрослому — 98 лет, — рассказал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирурги Олег Лукин.

Олег Лукин рассказал, что существует синдром «большого сердца», когда расширяются границы, аномально утолщается сердечная мышца. Все это приводит к нарушению кровообращения, ритма сердца и головокружению. Есть и синдром «разбитого сердца» — это поражение сердца, вызванное психологическим стрессом. Он проявляется неожиданно из-за сильных эмоций.

— Считаем, что с фразой «Сердцу не прикажешь», кардиохирургии могут смело поспорить, — говорят в региональном минздраве.

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