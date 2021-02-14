В Магнитогорске установили личность погибшего, чью голову нашли неделю назад на свалке

В поиске участвовали полиция и волонтеры. Фото: ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г. Магнитогорск/vk.com

Сегодня, 14 февраля, под Магнитогорском полиция и волонтеры обнаружили обезглавленное тело мужчины, чью голову обнаружили на свалке неделю назад.

— Личность погибшего установлена, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-спас» Магнитогорск.

Ранее старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков сообщал, что расследуется дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

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