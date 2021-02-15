Руководить Верхнеуральской больницей в Челябинской области останется врач, которую отстраняли из-за жалоб коллектива

Фото: минздрав Челябинской области

Минздрав Челябинской области провел проверку в Верхнеуральской больнице, где хирурги собирались массово уволиться из-за конфликта с главврачом. В результате было принято решение оставить на посту Наталью Кузякину, которой часть коллектива была недовольна. Как сообщает минздрав, на общем собрании большая часть сотрудников положительно отозвалась о исполняющей обязанность главврача.

Помимо этого, высказался и заведущий хирургическим отделением Нуржалил Дасонов.

— Разногласия были. У нас никогда не было ни с кем таких конфликтов. Да были рабочие моменты, это всегда бывает. Но все всегда у нас решалось. На данный момент к Наталье Викторовне у меня никаких претензий нет. Очень о многом подумал. Мы не имеем права бросать больных, — цитирует Нуржалила Дасонова минздрав Челябинской области.

Останутся ли все врачи работать в в больнице, или все-таки часть из них уволится, не уточняется.

Напомним, конфликт в больнице Верхнеуральска разразился в начале февраля — сразу несколько врачей подали заявление на увольнение из-за недопониманий с исполняющим обязанности главврача. Тогда Наталью Кузякину временно отстранили от работы для проведения проверки.

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